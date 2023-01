«La posición del Gobierno es estar a favor de los trabajadores», ha reivindicado el presidente de la Ciudad, que asegura que se ha hecho todo lo necestario para aplicar la ley con respecto a los y las trabajadoras de la empresa Hércules. «Ustedes que no respetan el imperio de la ley y para rescindir un contrato hay que someterse a un procedimiento administrativo», ha indicado Vivas al de Vox

La Asamblea de Ceuta se ha reunido este martes para celebrar la sesión ordinaria de control del Pleno correspondiente al mes de diciembre. La segunda interpelación del día ha corrido a cargo del portavoz del grupo parlamentario de Vox, Carlos Verdejo, relativa a la situación en que se encuentran los trabajadores de la empresa Hércules Servicios Generales de Integración S.L. La extrema derecha se pregunta qué está ocurriendo para que los trabajadores de la empresa estén «sufriendo de manera reiterada en el abono de su salario», qué acciones pretende hacer el Gobierno con respecto a esto, por qué sigue la Ciudad contratando a esta empresa «tras advertir del ultimátum», y si algún miembro del Gobierno ha contactado con los trabajadores, así como de las últimas informaciones dadas a la plantilla.

Carlos Verdejo, portavoz del grupo parlamentario de Vox / Antonio Sempere

El portavos del grupo popular, Carlos Rontomé ha añadido que esta empresa tiene «dificultades económicas» que están retrasando los pagos a la plantilla. «Estamos trabajando en diferentes líneas siempre dentro de la legalidad, se ha tratado esta cuestión con la propia empresa de forma directa para buscar soluciones, una de las opciones que hemos tomado para no perjudicar a los trabajadores es intentar que las facturas le sean pagadas lo antes posible para que la empresa no se escude en no pagar las nóminas», ha indicado Rontomé, que ha aclarado que mientras no exista una declaración judicial de incapacidad para contratar, legalmente, esta empresa tiene la posibilidad de presentarse a los concursos, debido a que «no tiene la solvencia adecuada«. Asimismo, también están en contacto con el comité de empresa e, incluso, han podido mediar para que no exista el despido disciplinario a la trabajadora que se atrincheró en el Conservatorio de Música.

Pleno de interpelaciones correspondiente al mes de diciembre / Antonio Sempere

Verdejo, poco convencido, ha relacionado a la empresa con antiguos administradores amigos de Vivas, señalando explícitamente al presidente de la Ciudad de «trato de favor». El máximo representante del Pleno de la Asamblea ha reconocido su relación con cada y uno de los nombres aportados por el de la extrema derecha, sin embargo, ha sido directo en su defensa. «Yo no me parezco a ustedes, señor Verdejo, yo no pertenezco a ninguna secta en la que el jefe de la secta manipula, dirige, ordena y calla«, se ha defendido Vivas, que ha exigido a Verdejo que denuncie cualquier indicio de trato de favor si de ello está seguro.

Carlos Verdejo (Vox) / Antonio Sempere

«La posición del Gobierno es estar a favor de los trabajadores», ha reivindicado el presidente, que asegura que se ha hecho todo lo necestario para aplicar la ley. «Ustedes que no respetan el imperio de la ley y para rescindir un contrato hay que someterse a un procedimiento administrativo», ha remarcado. «Cualquier insinuación de tráfico de influencias que haga usted al Gobierno de la Ciudad, irá a los Juzgados porque lo voy a demandar», ha apuntado Vivas.