“Os invito a que investigueis la cuenta que tiene abierta el señor Vivas en un banco de Casablanca, cuyo saldo neto es superior a los 3 millones de euros”, decía el comentario publicado en el perfil de Juan Sergio Redondo, presidente de Vox. Vivas ha denunciado ante la Policía por injurias y calumnias

El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Vivas, ha confirmado esta mañana que ha presentado una denuncia ante la Policía por injurias y calumnias en las redes sociales. Concretamente, denuncia el comentario emitido por un usuario bajo el nombre de Juan Francisco Montoro Segovia en una publicación de Juan Sergio Redondo, que rezaba: “Os invito a que investigueis la cuenta que tiene abierta el señor Vivas en un banco de Casablanca, cuyo saldo neto es superior a los 3 millones de euros”.

Ante este texto, Vivas ha dicho que presentado una denuncia «porque es falso, el usuario decía que yo tenía una cuenta bancaria por valor de 3 millones de euros y es absolutamente falso. No tengo ninguna cuenta por ese importe, ni si quiera por algo que se le aproxime. Y no tengo ninguna cuenta bancaria ni en Marruecos ni en ningún otro país que no sea España».

Además, el presidente ha añadido las malas intenciones de difundir esta información en este momento y «desde el punto de vista mediático», indicando que la Policía investigará y determinará si hay indicios de delito, pero que él llegará «hasta el final».

«Lo he hecho por mí y por mi familia, por mi honor y el honor de mi familia. Pero también porque todos los ciudadanos que creemos en la democracia tenemos el deber de combatir las noticias falsas. Las redes sociales tienen muchísimas cosas positivas, facilitan la comunicación, pero cuando se utilizan contra la democracia, todos los que creemos en la justicia y el estado de derecho nos tenemos que oponer«, sentenciaba el presidente.