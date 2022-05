Los de Vox han mostrado en Pleno su rechazo a la modificación de créditos de un Presupuesto de la Ciudad “para familiares, amiguetes o enchufados”

Carlos Verdejo, portavoz del grupo Vox en la Asamblea de Ceuta, ha intervenido este lunes en el Pleno extraordinario para mostrar su rechazo al primer expediente de modificación de créditos en el vigente Presupuesto de la Ciudad. El ultraderechista ha querido “explicar a los ceutíes” con tono parternalista que no se han seguido los procedimientos reglamentarios, donde “no se detallan las operaciones”, repitiendo su tradicional discurso de que el Gobierno destina el dinero a sus “chiringuitos” y a los de sus socios políticos.

Desde Vox han querido recordar, una vez más, la adquisición de las naves del Tarajal por 5 millones de euros, insinuando de nuevo que pagaron a sus amigos “para contentar”, dándole el uso de “alojar inmigrantes”.

Verdejo ha reprochado que se sigue utilizando como “justificación” la crisis del mes de mayo de 2021, cuando por otro lado “dicen que se ha solucionado”, señalando que deben asumir esos costes las partes responsables: “el Gobierno de Pedro Sánchez y el reino de Marruecos”.

Para la extrema derecha ceutí, la utilización del Fondo Covid “es una estafa”, porque se utiliza para otras emergencias que “bien podría llamarse para familiares, amiguetes o enchufados”. Además, se pregunta dónde está partida presupuestaria para las tasas de la EBAU porque “no están y mienten una vez más”.

Desde Vox critican que se destinan 650.000 euros a la Cámara de Comercio “pero no lo explican”. Una vez consumido su tiempo, se ha producido un tenso diálogo entre el presidente de la Asamblea, Juan Vivas y Carlos Verdejo, que les ha echado en cara no acudir a la junta de portavoces, a lo que desde Vox alegan que no es un horario adecuado porque está trabajando. “No vienen y cuando vienen se levantan y se van”, ha dicho Vivas. “Para escucharle a usted mentiras no vamos a estar aquí”.