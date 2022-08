El presidente de la Ciudad ha asegurado durante la comparecencia de este martes que lo importante es priorizar el futuro de Ceuta y las medidas que lo garanticen

Este martes el presidente de la Ciudad, Juan Vivas, ha comparecido para poner de manifiesto las prioridades del Gobierno local en lo que queda de su legislatura, queriendo transmitir un mensaje de esperanza, lealtad institucional y responsabilidad con el objetivo de asegurar una serie de medidas que garanticen una mejor calidad de vida para los ceutíes.

Sin embargo, uno de los temas a tratar durante este acto ha sido el futuro de Vivas en el ámbito político, ante esto, el actual presidente no ha desvelado detalles sobre una posible candidatura en estas próximas elecciones, alegando que su objetivo es transmitir ese mensaje de esperanza, en el que se debe priorizar el futuro de Ceuta y las medidas expuestas para garantizarlo «si yo aquí desvelo si me voy a presentar o no esa sería la noticia y no las prioridades para Ceuta» ha declarado.

En lo referente a la opinión manifestada por el secretario general del Partido Socialista en Ceuta, Juan Gutiérrez sobre el «error» que asegura supondría la candidatura de Vivas, ha querido aclarar que cada partido puede presentarse en total libertad de ejercer su derecho democrático «agradezco a Gutiérrez que opine acerca de mi futuro político y yo no voy a opinar acerca del suyo si me parece bien que se presente o no se presente. Creo que esto es un ejercicio democrático que corresponde a cada uno».