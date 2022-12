El presidente de la Ciudad, Juan Vivas, saludó a los estudiantes a las 10:00 en el Salón del Trono y, tras un recorrido por las dependencias del Palacio de la Ciudad, expusieron sus trabajos sobre la Carta Magna en el Salón de Plenos a partir de las 11:30

La Consejería de Educación y Cultura, por medio de la guía educativa ‘Ceuta te enseña’, ha organizado la vigésimo quinta edición del Pleno Escolar, que se ha desarrollado esta mañana jueves, día 1, desde las 10:00 horas en el Palacio de la Asamblea, donde se acercaron a los escolares ceutíes la Constitución Española en su cuadragésimo cuarto aniversario.

En esta propuesta participaron en esta ocasión estudiantes de sexto de Primaria y de primero de Secundaria de un total de siete centros educativos: los colegios Vicente Aleixandre, Maestro José Acosta y San Daniel, así como los institutos Luis de Camoens, Abyla, Clara Campoamor y Siete Colinas.

El XXV Pleno Escolar para celebrar la Constitución

El presidente de la Ciudad, Juan Vivas, saludó a los participantes a las 10:00 horas en el Salón del Trono y le recordó a los estudiantes que «la Constitución es lo mejor que le ha pasado a España en la historia contemporánea (…) Los que habéis crecido y nacido en la España del euro debéis de recordar que las cosas antes no eran así, antes de la Constitución España era un país que no vivía ni en libertad ni democracia, España era un país que no tenía estado de bienestar, prosperidad y el material que los servicios públicos ahora tienen. España es un país que no estaba integrado en Europa con todo lo que ello significaba, desde el punto de vista de la seguridad, estabilidad, es decir, que ahora somos de verdad, gracias a la Constitución, libres e iguales«.

Además, agregó: «La Constitución estableció una manera de relacionarnos a través del entendimiento, diálogo, que eso es fundamental para la convivencia entre personas de distintos lugares, para la convivencia de personas de distintas edades, para la convivencia de personas de distintas ideologías, para la convivencia de personas de distintos credos religiosos, razas u orígenes. Por tanto, la Constitución es fundamental para sostener los tres pilares de nuestra ciudad: españolidad, convivencia y la solidaridad«. El presidente finalizó con un: “¡Viva la Constitución, viva España y viva Ceuta!”.

Posteriormente, los estudiantes realizaron un recorrido por las dependencias más significativas del Palacio de la Asamblea. Ya a las 11.30 horas aproximadamente, el Salón de Plenos acogió la exposición que alumnos y docentes han elaborado de cada uno de los capítulos que integran la Carta Magna.