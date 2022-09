El partido de extrema derecha ha presentado a Pleno dos propuestas calcadas a las que ya se debatieron y rechazaron hace un año. Ante las insinuaciones de Verdejo al defender la creación de una ‘Oficina contra el fraude y la corrupción’ se ha encontrado a Vivas de frente: “No le consiento a usted que dude de la honradez y decencia de las personas que forman el PP”

Vox ha llevado hoy al pleno de la Asamblea dos propuestas que el partido ya presentó en sesión plenaria y que, en su momento, fueron rechazadas por el resto de grupos parlamentarios. Rechazo que se ha repetido con el voto en contra del resto de diputados.

“Deberían decirle a los ciudadanos que no hacen su trabajo y pierden el turno de las propuesta para algo que no tiene sentido ninguno”, le ha dicho el consejero Alejandro Ramírez, que ha sido el único que ha contestado brevemente, ya que el resto de grupos se ha negado a repetir un debate ya realizado.

La primera de propuesta era instaurar una centralita telefónica operativa, bien sea con persona física o inteligencia artificial, que realice los desvíos de llamadas según la unidad administrativa oportuna con el objeto de que las llamadas de los ciudadanos a la administración local tengan respuesta. La segunda consiste en crear una oficina municipal contra el fraude y la corrupción dotada de autonomía e independencia del mismo.

“Esta teoría que expanden como un virus, porque como ceutíes no sé cómo pueden hablar tan mal de la ciudad. Yo abriría esta oficina porque es un fraude que una persona lidere una lista y no la hayamos escuchado en esta Asamblea, ese sería el primer fraude a estudiar”, ha dicho Kissy Chandiramani sobre la segunda propuesta. Votan en contra porque hay “unos magníficos funcionarios” que realizan el seguimiento de todo el trabajo realizado por la Administración, además de contar con el informe del Tribunal de Cuentas. “No saben qué propuestas traer a Pleno y las traen repetidas o maquilladas de otras CCAA”, ha lamentado.

Ante las insinuaciones de Vox durante la defensa de la propuesta de la Oficina contra el fraude y la corrupción, Juan Vivas, presidente de la Ciudad, ha contestado con contundencia: “El PP está integrado por personas honradas y decentes, no le consiento a usted que dude de la honradez de las personas que forman el PP. Lo que me parece una indecencia es que usted no tenga el valor para decir dónde está la caja B, la corrupción y los amiguismos del PP. Fraude electoral ninguno, en las últimas elecciones dijimos claramente que no pactaríamos con ustedes. Ni hemos pactado, ni pactaremos con ustedes nunca”.