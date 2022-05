El presidente de la Ciudad señala que esto no solamente es un concepto jurídico y que la misma se puede establecer de muchas maneras, «pero si no la dotas de los medios y las infraestructuras adecuadas, los resultados no serán satisfactorios»

Tras la comparecencia del presidente de la Ciudad, Juan Vivas, llegaba el turno de preguntas de los medios de comunicación. Sobre el pacto político, institucional y social a favor de Ceuta y de España como prioridad del Gobierno de la Ciudad que se ha mencionado, surgía la duda si este llegaría antes o después de las elecciones municipales. «No puede ser de otra manera, todo lo que he planteado desde la perspectiva del Plan Integral y Estratégico, resolver estas cuestiones en la Unión Europea y la normalización de la frontera, son cuestiones que están encima de la mesa», ha manifestado el presidente, que ha aclarado que no se plantea que esto llegue antes de las elecciones municipales, sino «antes de que termine el año». Asimismo, defiende que las labores de diagnóstico ya se han hecho, que cada uno tiene fijadas sus posiciones al respecto, por lo que queda es que estas sean puestas en común y llegar a un consenso «que tiene rango de razón de Estado».

Vivas atiende a los medios de comunicación tras la comparecencia / Paloma F. Coleto

Con respecto a la reapertura de la frontera que tuvo lugar a las 00:00 horas del día 17 de mayo, al presidente le consta que está funcionando bien y que se está produciendo el tránsito de manera «controlada y ordenada». En cuanto a las declaraciones que emitió el actual presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, donde hablaba de las carencias con las que se ha había abierto la frontera, Vivas considera que el gallego se refería a que este proceso de normalización tiene que venir acompañado de la dotación de las infraestructuras y de los medios adecuados. «No olvidemos que estamos en un proceso, que los pasos que se den tienen que ser pasos medidos, que cada vez que se dé un paso hay que evaluar las consecuencias del mismo, y que el horizonte tiene que estar en esa normalización, así como una regulación acorde con nuestra condición de frontera europea que determina la exigencia de visado para los ciudadanos que no sean miembros de la Unión Europea, poniendo los mecanismos para que el otorgamiento del visado sea algo ágil, operativo y que permita un tránsito fluido y la normalización del ámbito comercial tanto en las operaciones comerciales como en la relación de viajeros», ha reiterado.

Con respecto a la exigencia de visados para entrar en Ceuta y Melilla, publicado en el decreto por el Ministerio del Interior con vigencia hasta el 15 de junio, Vivas responde que esto lo puede decidir España, «no es una cuestión que dependa de la Unión Europea», aunque admite que es una cuestión que tiene que resolverse tratándola con el país vecino. «Si hay colaboración entre las autoridades políticas de España y Marruecos, las cosas funcionan mejor», argumenta el presidente de la Ciudad, que pide una «normalización clara y europea, y con la colaboración de las autoridades del país vecino».

El presidente de la Ciudad se ha mostrado «optimista, pero prudente» con respecto a la creación de la Aduana Comercial, ya que «no solamente es un concepto jurídico», manteniendo que se puede establecer de muchas maneras, «pero si no la dotas de los medios y las infraestructuras adecuadas, los resultados no serán satisfactorios», subrayando la importancia de que tenga un espacio específico. Defiende que tiene que ser un objetivo para Ceuta, para España y para Marruecos. «Ceuta no será nunca abandonada por el resto de España, y ahora, a esa seguridad se añade que no será nunca abandonada por el resto de Europa, porque la españolidad irrenunciable de Ceuta y nuestra soberanía e integridad, están garantizadas por el ordenamiento constitucional y por el Estado cualquiera que sea el color político del Gobierno de la Nación«.