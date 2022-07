Vivas ha tenido que intervenir en defensa de Deu ante los ataques de Verdejo, que ha insistido en que está siendo investigada judicialmente por las devoluciones de menores en agosto del 2021. Desde Vox atacan a la Fundación Raíces por “defender los derechos de estos menores, en contra de los ceutíes”

Carlos Verdejo, portavoz del Grupo Vox en la Asamblea de Ceuta, ha vuelto a dar ejemplo de la deshumanización que ejerce su partido contra la población migrante en la sesión plenaria de control de este viernes. En una interpelación sobre el acuerdo de la ciudad con la Fundación Raíces, la que cuestiona porque trabaja en la atención a niños migrantes solos a los que desde la ultraderecha siguen llamando ‘menas’. “Esta fundación defiende los derechos de estos menores, en contra de los ceutíes”, ha dicho.

Mabel Deu, vicepresidenta y responsable del Área de Menores, ha explicado que el objetivo de este acuerdo es “favorecer la plena inclusión socio laboral de los niños y jóvenes que están bajo la tutela de la ciudad, previo al cumplimiento de su mayoría de edad y en su transición a la vida adulta”. Se trata de un programa destinado a los jóvenes con especial vulnerabilidad con el “objetivo último de evitar la exclusión social al cumplimiento de los 18 años”.

La Ciudad Autónoma no destina ninguna partida para el desarrollo de este programa, que carga la Fundación Raíces y del que se benefician 30 jóvenes ex tutelados cada año, tanto nacionales como extranjeros, “en función de las vulnerabilidades detectadas por el equipo del área”.

Verdejo ha insistido en discriminar a los niños migrantes y quiere saber cuántos son españoles y cuántos marroquíes en este programa, “porque por desgracia la mayoría de los acogidos por la ciudad son marroquíes”. Además, como buen experto en la provocación, el diputado ha destacado que la Fundación Raíces fue una de las organizaciones que frenó la devolución de menores en agosto del año pasado, que ha derivado en una causa judicial en la que Deu está siendo investigada. “Es usted responsable, pero ahora que está investigada se lava las manos”, ha dicho, porque el área de Menores va a pasar a la Consejería de Servicios Sociales.

“Es usted un sinvergüenza”, le ha contestado Deu, que a punto de abandonar el pleno ha sido defendida por Vivas. “Usted no va a entender nunca que el interés general está por encima del particular. Para usted el imperio de la ley, ni la democracia, es algo que no entiende”, ha dicho Vivas.

El presidente de Ciudad ha querido insistir en que “el retorno asistido que se llevó a cabo en agosto de 2021 se hizo pensando en el interés de Ceuta y también en el interés del menor porque pensamos que lo mejor era que estuvieran con su familia”.