Verdejo se ha coronado con su tradicional pero acentuado discurso racista y xenófobo, criticando la utilización del árabe en Ceuta, las costumbres de otras culturas diferentes a las cristianas y haciendo demagogia con un tema tan delicado como el de la seguridad en la ciudad y la muerte de Ibrahim

El portavoz del grupo Vox Ceuta, Carlos Verdejo, ha intervenido esta mañana en el Debate de Estado de la Ciudad con un discurso centrado en la crítica al Gobierno local, hablando de una “pérdida progresiva de identidad en favor” de Marruecos y de la falta de seguridad que se ha visto latente tras los sucesos de las últimas semanas.

“Una ciudad que poco a poco se ha ido degradando con el consentimiento de su Gobierno”, ha dicho Verdejo, que se ha adjudicado el mérito de conseguir que Ceuta ahora sea mirada desde Madrid. Desde Vox han comenzado su intervención atacando al resto de diputados de la Asamblea, por su relación con el presidente Sánchez. “Si Marruecos nos invade y Sánchez no hace nada para impedirlo, da igual porque el Gobierno tiene a la prensa comprada”, ha dicho, retomando su crítica a medios y periodistas locales.

El ultraderechista ha vuelto a atacar a asociaciones como Digmun, Andalucía Acoge, Al Idrissi, Mujeres Progresistas o hasta el Consejo de la Juventud. a los menores migrantes solos o la compra de naves en el Tarajal por parte del Ejecutivo local. Dice Verdejo que el funcionamiento de la Asamblea “no sirve absolutamente de nada más que para contar mentiras”, son ellos, los de Vox, los únicos que “cuentan la verdad”.

En cuanto economía, Verdejo destacaba las amplias tasas de desempleo invitando al PP a irse si no tiene soluciones a este problema y sobre Asuntos Sociales, también ha criticado la gestión de la Consejería, que no están dotadas de recursos suficientes por culpa de “dar subvenciones a la inmigración ilegal mientras las familias ceutíes están sufriendo”.

Diputados de Vox / Antonio Sempere

En su ejercicio de demagogia, el de Vox ha continuado haciendo referencia a las quemas de contenedores, coches, altercados y la muerte del adolescente Ibrahim hablando de “delincuencia general que aparece de una inmigración ilegal descontrolada”. Como siempre, la extrema derecho insiste en su obsesión contra la población migrante, aunque ninguno de los detenidos en las últimas semanas por los disturbios es inmigrante, sino que se trata de personas de Ceuta, con nacionalidad española.

“La cultura del fuego afecta principalmente a la periferia, que tiene la misma importancia que el resto de la ciudad, pero es que se va extendiendo. ¿Eso es crimen estructural, señor Vivas, o es que usted lleva 20 años sin hacer nada?”, ha dicho, insistiendo en destacar los detalles de los incidentes producidos en la última semana al tiempo que critica con nombre y apellidos a los medios locales y sus editores (aunque no a todos).

Contra la comunidad musulmana y el árabe

“Si usted viene a España se tiene que adaptar y respetar el modo de vida europeo. Aquí no cabe cualquiera, ni las costumbres de todos. Ustedes han provocado que la marroquinización de Ceuta haga que muchos españoles que vengan aquí digan que esto no es parte de España”, ha soltado Verdejo sin pestañear.

Verdejo critica que exista “una Ceuta en la que hablar árabe se impone como requisito”, reprochando que se diga desde el Gobierno que “en Ceuta se habla árabe ceutí”, lo que para los de Vox supone que se pierda “la cultura de Ceuta”. Para Verdejo, solo es válida la Ceuta de las costumbres cristianas, “la del Flamenco, la de la Semana Santa”. “Queremos una Ceuta en la que un andaluz, leones o asturiano se sienta en España. No una Ceuta de la inseguridad y el crimen”, ha sentenciado.

Vivas responde: “España es plural y diversa. No es la España cerrada y excluyente de Vox”

El presidente ha contestado a la intervención del portavoz de Vox con contundencia: “confundir inmigración con delincuencia es muy malo y mi perverso. Los delincuentes que actuaron el día 15 de abril son tan españoles como usted y como yo, no son inmigrantes. Confundir cultura con delincuencia es asqueroso, repugnante e indecente”. Vivas asegura que cuando la gente viene de la península se van orgullosos de la convivencia que ven en esta ciudad, porque “España es plural y diversa. No es la España de Vox, es mucho más admirable que la España cerrada y exclusiva de Vox. No entiendo cómo pueden decir que quieren a Ceuta y no quieren a su gente. En Ceuta hay cuatro culturas y si ustedes no lo reconocen, no quieren una parte de Ceuta”.

Juan Vivas, presidente de Ceuta / Antonio Sempere

“Usted dice que esto es un teatro que no sirva para nada, en su caso sirve para insultarnos a nosotros. Dictador, mafioso, racista, delincuente… todo eso me lo ha dicho usted. Por lo que si esto es un circo usted es el animador”, le ha dicho a Verdejo.

El presidente ha recriminado a Vox que no aparecieran tampoco el día 17 de mayo, en la que “en vez de tener una actitud concordante con la Constitución, apostaron por la división, el enfrentamiento y la deslealtad. Por aquí no aparecieron, donde estuvimos todo el día hasta por la mañana. Aquí defendimos la unidad de España y a Ceuta”.

“¿Qué hubiera ocurrido en el episodio de mayo si Vox hubiera estado gobernando esta ciudad y si se hubiera llevando a la práctica sus políticas de enfrentamiento? Yo creo que nada bueno”, ha dicho Vivas, asegurando que la españolidad de Ceuta no depende del color político que gobierne la ciudad.

Juan Sergio Redondo, presidente de Vox Ceuta, en «modo avión» en la Asamblea / Antonio Sempere

Por último, el presidente Vivas ha criticado que el presidente de Vox Ceuta y candidato a gobernar la Ciudad, Juan Sergio Redondo, esté siempre en “modo avión” durante los plenos de la Asamblea de Ceuta, recordando que cuando se presentó como número 1 el partido de ultraderecha perdió 1.500 votos.