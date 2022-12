El portavoz de Vox Ceuta, Carlos Verdejo, publicó en las últimas horas en Twitter algunas frases que incluso han sido bloqueadas por ser “contenido potencialmente delicado» por la agresividad de sus palabras. En uno de sus tweets comentó: “Promarroquíes. Españoles sólo para el DNI”

El discurso de Vox es bien conocido por la población ceutí, puesto que se puede definir en tan sólo tres palabras: promarroquíes, quintacolumnistas y chiringuitos. Para el partido de ultraderecha no está siendo fácil dirigir que el país vecino haya ganado a España en el Mundial de Qatar de 2022, ¿y cómo actúa Vox frente a ello? Mediante tweets con su orgullo herido y resoplando con palabras rancias.

El portavoz de Vox Ceuta, Carlos Verdejo, publicó en las últimas horas en Twitter algunas frases que incluso han sido bloqueadas por ser “contenido potencialmente delicado” debido a la agresividad de sus palabras. En uno de sus tweets comentó: “Promarroquíes. Españoles sólo para el DNI”. Añadió otra publicación diciendo: “El que después hoy, tampoco vea el gravísimo problema que tiene Ceuta con la marroquinización, es que quiere vivir ciego toda su vida. Que sigan Vivas y el PP haciendo política de salón, que la realidad de la calle se los llevará por delante. De convivencia, a rendición”.

En esta línea, el Partido Popular le respondió a Vox por Twitter: “Los aspavientos y salidas de tono de @Vox_Ceuta manifestando su «superior» españolidad no se corresponden con la realidad, como su ausencia ayer en los actos del Día de la Constitución”.

Verdejo y Redondo estallaron ante el tweet del PP, el líder de Vox, Juan Sergio Redondo, señaló al respecto que “los cobardes del @PP_Ceuta escudándose en su «cobardía institucional». Por supuesto que no vamos a acudir a ningún acto que apeste a la cobardía de Vivas y de su banda asociada al socialismo promarroquí Escondidos en unas instituciones que prostituyen y pervierten”. Carlos Verdejo no se quedó atrás y añadió: Cobardes, estáis mudos desde ayer, vuestro discurso de la españolidad multicultural no hay por donde cogerlo. La invasión de miles de banderas marroquíes en el día de ayer es culpa de vuestras políticas de convivencia”.

La ultraderecha sigue sin entender que en Ceuta hay trabajadores marroquíes, el 50% de la población es musulmana y muchos de ellos tienen descendencia en el país vecino o que simplemente por afición les gusta más un equipo u otro, para ellos es “marroquinización”. Algo que simplemente debería ser lúdico, lamentablemente, ha terminado politizándose.

El presidente de la Ciudad, Juan Vivas, responde a Vox:

El presidente de la Ciudad, Juan Vivas Lara, ha respondido a las críticas vertidas por Vox en su página oficial de Facebook. Ha recordado a la ultraderecha que “nuestra fortaleza está en la convivencia, en la unidad de todos los ceutíes en defensa de nuestra españolidad”.

Y como eso es así, “al margen de celebraciones, lo que no voy es a utilizar un partido de fútbol, el gravísimo episodio de la frontera o el calendario laboral para enfrentar a los ceutíes y además decirle a Marruecos que los ceutíes no se sienten españoles, porque eso es darle la razón a Marruecos y, además, falso”.

Para finalizar, “para eso conmigo que no cuenten, aunque me llamen traidor o ciego. Eso está muy bien en el discurso de Vox en el conjunto de España, pero aquí es tierra quemada”.

