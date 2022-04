Finalmente, los diputados de la ultraderecha han cedido a utilizar la mascarilla ante el riesgo de ser expulsados por incumplir la normativa ya que existe un informe del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales que indica su obligatoriedad. Su propuesta ha sido rechazada por todo los grupos políticos, ya que la medida “no se puede realizar” tal y como la solicitan

Un conflicto por el uso de las mascarillas dentro de la Sala de Plenos del Palacio Autonómico ha sido protagonista durante la presentación de la propuesta de Vox. La secretaria ha leído el informe del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, donde se indica que debe ser utilizada, y que además se ha comunicado previamente a todos los grupos. “Si estos señores no atienden a las normas de la Asamblea, debemos manifestar a los ciudadanos ante quienes nos encontramos”, ha dicho la vicepresidenta Cristina Pérez.

Finalmente, los diputados de la ultraderecha se han puesto la mascarilla, tras protestar intensamente, y Carlos Francisco Verdejo Ferrer, portavoz del Grupo Parlamentario Vox, ha presentado la moción que busca crear una partida presupuestaria para PYMES y autónomos para paliar los efectos de la subida de los precios de la electricidad y combustibles.

Fatima Hamed, del MDyC, ha destacado que su sorpresa ante la propuesta de la extrema derecha de “solicitar” una partida, sin hacer alusión a la forma concreta de hacerlo. “Este no es el conducto ni la manera, debería saberlo”, ha destacado. Por su parte, Carlos Rontomé ha manifestado su voto en contra, porque “no tiene ni pies ni cabeza y además no se puede realizar”. El resto de grupos no ha debatido y ha propuesta ha sido rechazada.

Posteriormente, el portavoz de Ceuta Ya!, Mohamed Mustafa, ha critica la actitud infantil de Vox por el enfrentamiento por las mascarillas y ha recordado que todavía hay una persona en la UCI de Ceuta por coronavirus, señalando que es una falta de respeto a todos los que han perdido a seres queridos a causa de la pandemia.