Carlos Verdejo subrayó que “usted dice que quiero a los menas en la cárcel, yo quiero a los menas en Marruecos”. Rontomé no cayó en las provocaciones de la ultraderecha y respondió contundente: «Lo suyo es un cúmulo de despropósitos»

El portavoz de Vox, Carlos Francisco Verdejo, ha presentado este lunes en la Sesión de Control una interpelación relativa a la celebración del Día Mundial de la Lengua Árabe por la Asociación Iman Warsh en el Teatro Auditorio del Revellín. El portavoz de la ultraderecha aprovechó su interpelación para continuar con su paranoia permanente sobre una asociación cultural de nuestra ciudad y la calificó de «más menos yihadista».

Y, no contento con usar su interpelación para criticar a una asociación que divulga la multiculturalidad comentó que “nuestros índices bajos -en la educación- se dan porque llegan alumnos a los centros de primaria sin un correcto dominio del castellano, un déficit que se repite durante toda la etapa educativa, incluso en la secundaria”. Verdejo siguió encendiendo la Sesión de Control, como de costumbre y señaló a Rontomé: “Usted dice que quiero a los menas en la cárcel, yo quiero a los menas en Marruecos”. Prosiguió con su alegato supremacista e indicó que «se institucionalice el árabe en esta ciudad es un peligro y hace daño a la educación de esta ciudad».

Rontomé no cayó en las provocaciones constantes de Vox y respondió contundente: “Lo suyo es un cúmulo de despropósitos, no sé por dónde empezar. Debe tener usted mucho cuidado con una asociación que no tiene ninguna condena, si yo fuese el presidente de la asociación les llevaría a los tribunales”.

Para concluir, el consejero de Educación subrayó que «intenta edulcorar este ataque a la comunidad musulmana de la ciudad, lo revista como usted lo revista, con el fracaso escolar, porque usted es un mentiroso y un falso. ¿Qué idioma se habla en Murcia? ¿Sabe usted que Murcia lidera el fracaso escolar?”.