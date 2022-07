Finalizado el Quinario celebrado en la Santa Iglesia Catedral desde el lunes 11 al viernes 15 de julio de 2022, los feligreses de la Virgen del Carmen de la Almadraba «alcanzan la cima» de su Monte Carmelo en la jornada de este sábado, 16 de julio

A las 8:00 horas, desde la Santa Iglesia Catedral, se iniciará el rezo de un Rosario de la Aurora, que se desarrollará por los jardines de la plaza de África.

Desde esa misma hora, estarán abiertas las puertas de la Santa Iglesia Catedral para recibir la ofrenda floral que cientos de ceutíes desean presentar a la devoción mariana con la que se identifican y con la que se vestirá el paso característico con el que procesiona.

Pasadas unas horas de esta misma jornada, (concretamente a las 18:00 horas) la imagen de la Virgen del Carmen de la Almadraba saldrá por la puerta principal de la Santa Iglesia Catedral bajo los sones del himno nacional, entonado por la Agrupación Musical Nuestro Padre Jesús Caído y Virgen de la Amargura.

A continuación, pasando por los jardines de la plaza de África, se llevará a cabo un hecho histórico, reconocido como «respetuoso» y, a la vez, obligado saludo a Santa María de África Coronada, realizando una parada ante la puerta de su Santuario.

Seguidamente la procesión se encaminará por el Paseo de las Palmeras para descender por la rampa que alcanza la rotonda del pescador y acceder, así, a las instalaciones de la dársena deportiva, donde, al final del muelle, en el punto de atraque, el paso de la Virgen subirá -sobre las 19:00 horas- a bordo de la embarcación SANTORUM para ser trasladada marítimamente hasta el muelle de la Almadraba. Es en este traslado donde cabe recalcar que no se convoca ninguna procesión ni romería marítima (hecho en sí que no desvirtúa la voluntad de que aquellos propietarios de embarcaciones que tengan la preceptiva documentación en regla decidan acompañar a la embarcación principal y así lo hagan.

En esta última consideración, cabe recalcar que la embarcación principal «SANTORUM» desatracará avanzando lentamente, siendo escoltada por la Guardia Civil del Mar y una embarcación tipo zodiac de la Cruz Roja. Las embarcaciones particulares que, encontrándose en la zona, se vayan a incorporar al traslado marítimo, irán avanzando a menos de tres nudos en demanda de la bocana del puerto deportivo, el transito por el foso de San Felipe y por la zona de alta concentración de embarcaciones de recreo existente en la bahía sur.

Se recomienda a todos los propietarios de las embarcaciones que deseen o vayan a asistir a los actos del traslado, que revisen sus luces de navegación, el material de salvamento y que no permitan el embarque de más personas que las autorizadas según sus certificados. Se recuerda que deben observar el Reglamento Internacional para prevenir los abordajes en la mar; en todo momento, vigilarán sus movimientos y no provocarán situaciones de aproximación que impliquen peligro o riesgo de abordaje. Podrán utilizar sus bocinas y sirenas, pero no sus cohetes y bengalas, cuyo uso está estrictamente prohibido.

Aproximadamente sobre las 19:30 horas, se tiene prevista la llegada de la embarcación al muelle de la Almadraba, finalizando, así, el traslado marítimo. Tras los amarres y labores de desembarco, a las 19:45 horas comenzará la celebración de la Eucaristía en la explanada de la playa de la Almadraba.

Una vez finalice la Eucaristía, tendrá lugar el acto emotivo de trasladar el paso de la Virgen hasta el «rebalaje» de la mar (la orilla) colindante con la parte trasera de donde aún está ubicada la Iglesia de la Almadraba. En ese momento, se procederá a la bendición de las aguas del mar, el responso por todos aquellos que han perecido en el mar e, igualmente, serán presentados a la Virgen -buscando su protección y amparo- todos esos niños que fueron bautizados en la Iglesia de la Almadraba, inclusive aquellos que no lo están y sus progenitores así lo deseen.

Cuando finalice todo lo comentado en el punto anterior, dará comienzo la procesión terrestre por las barriadas y calles de la Almadraba: Almadraba-Tobogán, subida a Villa-Aurora y 12 de Diciembre, bajada a Miramar Bajo y enlazando hasta llegar a las Viviendas de Juan XXIII. Una vez alcanzada esta última barriada, se procederá al descenso por la rampa trasera para acceder al paseo marítimo de la N-352 en dirección a la Santa Iglesia Catedral, donde se tiene prevista la recogida sobre las 0:30 horas de la madrugada del ya 17 de julio de 2022.

Como el día siguiente a la solemnidad de la festividad del Carmen es el domingo 17 de julio -día de precepto- se ofrecerá la eucaristía en acción de gracias con motivo de dicha celebración.